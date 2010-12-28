На Солотвинском солеруднике произошел провал

В Закарпатской области 22 декабря на территории шахтных выработок ГП „Солотвинский солерудник”, в результате активизации карстовых явлений произошло расширение провала грунта (обрушивание около 3 000 куб. м).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, обрушивание произошло вблизи здания центральной распределительной электроподстанции и компрессорной станции.

Существует угроза дальнейшего увеличения карстового провала и разрушения здания центральной распределительной электроподстанции.