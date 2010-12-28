В Крыму объявлено штормовое предупреждение
10:04, 28 декабря 2010Новости регионов
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Прогнозируют сильные дожди
Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на вторник из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.
Как сообщила пресс-служба ведомства, 28 декабря на полуострове прогнозируются сильные дожди.
Спасатели также информируют, что проезд по крымским дорогам обеспечен.
Как сообщало агентство, в соседней с Крымом Херсонской области на 28 декабря объявлено штормовое предупреждение.
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