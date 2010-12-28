В Крыму на школьном утреннике умер Дед Мороз

Житель Феодосии, исполнявший роль Деда Мороза, умер во время детского новогоднего утренника в одной из феодосийских школ в Крыму.

Об этом сообщила сегодня газета «Кафа» со ссылкой на информацию горуправления милиции.

Инцидент произошел еще в пятницу.

46-летний мужчина скончался от сердечного приступа.

О происшествии в милицию сообщил врач феодосийской станции «скорой помощи».

«Деду Морозу» стало плохо и он ушел за кулисы, учителя сразу вызвали «скорую», но актер умер прямо в школьном классе, предположительно, от сердечной недостаточности», - пишет также «Комсомольская правда в Украине».