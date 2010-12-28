В Крыму на школьном утреннике умер Дед Мороз
09:41, 28 декабря 2010Новости регионов
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От сердечного приступа
Житель Феодосии, исполнявший роль Деда Мороза, умер во время детского новогоднего утренника в одной из феодосийских школ в Крыму.
Об этом сообщила сегодня газета «Кафа» со ссылкой на информацию горуправления милиции.
Инцидент произошел еще в пятницу.
46-летний мужчина скончался от сердечного приступа.
О происшествии в милицию сообщил врач феодосийской станции «скорой помощи».
«Деду Морозу» стало плохо и он ушел за кулисы, учителя сразу вызвали «скорую», но актер умер прямо в школьном классе, предположительно, от сердечной недостаточности», - пишет также «Комсомольская правда в Украине».
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