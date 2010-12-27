В Киеве снизились показатели заболеваемости туберкулезом

В Киеве показатели заболеваемости и смертности среди населения вдвое меньше, чем в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные, обнародованные на коллегии Главного управления здравоохранения.

Снижение этих показателей наблюдается за последние 5 лет. В 2009 году смертность киевлян от туберкулеза составляла 5-6 случаев на 100 тыс. населения, что втрое меньше, чем в Украине.

Так, по состоянию на 1 января 2010 года на диспансерном учете в противотуберкулезных заведениях города находилось 18 тыс. пациентов, из которых почти 2,4 тыс., - с активными формами туберкулеза. Показатель заболеваемости всеми формами активного туберкулеза в 2009 году составлял 37 случаев на 100 тыс. населения (общий показатель в Украине - 72,7 на 100 тыс. населения).

За 9 месяцев 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, в столице стабилизировались показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза и увеличился показатель выявления туберкулеза во время профилактических осмотров населения. Повысился и уровень вакцинации от туберкулеза новорожденных в роддомах до 70,2% (в 2008 году - 59,8%).

«Чтобы защитить население от распространения этой болезни, мы внедряем механизм привлечения к профилактическим флюорографическим осмотрам лиц без определенного места жительства, а также лиц, не зарегистрированных в Киеве, которые работают на предприятиях столицы. Для этого нужно обязать работодателей, которые используют труд граждан, не зарегистрированных в городе, проводить ежегодные профилактические осмотры на туберкулез при принятии на работу», – подчеркнул заместитель начальника ГУ здравоохранения Виталий МОХОРЕВ.

По его словам, контроль за состоянием заболеваемости туберкулезом в столице остается одним из приоритетных направлений деятельности в социальной сфере. По мнению медицинских работников, проблема туберкулеза только на 10% имеет медицинскую составляющую. Поэтому остро стоит вопрос осведомленности населения, пропаганды здорового образа жизни, профилактики туберкулеза.