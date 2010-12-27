Электрический ток убил 5-летнюю девочку
13:25, 27 декабря 2010Новости регионов
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Неосторожность матери
В Житомирской области от поражения электротоком погибла 5-летняя девочка.
Об этом УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
По его словам, 26 декабря в с. Старая Гута Барановского района “мать затеяла стирку, причем мокрые вещи она выносила через комнату во двор. В комнате играла дочка, босая. Чтобы прогреть помещение, был подключен обогреватель. По неосторожности он упал в лужу, в которую вступил ребенок и был смертельно поражен электротоком”.
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