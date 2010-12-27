В Ривне возобновили работу медвытрезвителя

В канун новогодних праздников в Ривне появился вытрезвитель.

Как передает корреспондент УНИАН, его открыли на базе центральной городской больницы.

Это первое заведение, которое появилось в городе со времен массового их закрытия в середине 90-х годов прошлого столетия. В этот период людей, наиболее подверженных алкоголю, помещали в реанимационное отделение городской больницы, что приводило к многочисленным недоразумениям и осложнениям в работе медперсонала.

Новый вытрезвитель пока еще небольшой – здесь могут разместиться одновременно лишь пять человек с сильной алкогольной интоксикацией или травмированных. Его оборудовали при финансовой поддержке городской власти (за 18 тысяч гривень из городского бюджета) на базе приемно-диагностического отделения. В то же время, налажена связь с правоохранителями. Поэтому в случае необходимости врач может нажать кнопку вызова, и через 5-10 минут сюда прибудет милицейский наряд из горотдела внутренних дел или из госслужбы охраны.