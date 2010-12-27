Рассказы о серийном убийце в Севастополе - просто слухи

Севастопольская милиция опровергла активно обсуждаемый в социальных сетях слух о якобы появлении в городе маньяка, на счету которого уже 4 жертвы - молодые девушки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД, данная тема стала обсуждаться «в связи с убийством (26-летней) Полины Талановой, произошедшим 17 декабря 2010 года в районе проспекта Победы (на форумах и в новостных лентах ряда севастопольских Интернет-изданий сообщалось, что П.Таланова познакомилась с убийцей с помощью социальных сетей - УНИАН).

Заместитель начальника отдела уголовного розыска Кирилл ШПИГЕЛЬ в интервью отделу связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополя назвал неправдой информацию об появлении в городе серийного убийцы, на счету которого уже 4 жертвы. Отвечая на вопрос об убийстве П.Талановой, в частности, связано ли оно с другими ранее совершенными убийствами, оперативник сказал: «Об этом убийстве могу сказать, что оно никак не связано с другими убийствами. По факту убийства девушки возбужденно уголовное дело по ст.115 УК Украины». Как добавил К.ШПИГЕЛЬ, «проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. Более полную информацию в интересах следствия дать не могу».