В Тернополе второклассник получил ожоги от петарды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, мальчик поджигал петарды и подбрасывал вверх. Одна из них упала школьнику под одежду, взорвалась и повлекла ожоги.

В милиции заметили, что для предупреждения травмирования и недопущения незаконной торговли пиротехникой был проведен рейд, в ходе которого правоохранители изъяли 10 тыс. петард и фейерверков. В основном, незаконная торговля этими товарами зафиксирована на рынках Тернополя. Предприниматели привлечены к административной ответственности за нарушение порядка производства, хранения перевозки, торговли и использования пиротехнических средств.

В целом, в Тернопольской области право продавать лицензированные бытовые пиротехнические изделия получили 25 субъектов ведения хозяйства. Правоохранители напоминают, что у продавцов такой продукции должен быть паспорт на пиротехническое изделие, а лицо, осуществляющее продажу взрывчатых веществ, должно иметь соответствующий уровень образования и квалификации и детально знакомить с инструкцией каждого покупателя.