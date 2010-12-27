В Сумах торжественно открыт психоневрологический диспансер

В Сумах торжественно открыта первая очередь областного коммунального заведения «Сумской областной психоневрологический диспансер» и построен на его базе диагностический центр.

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественную церемонию прибыли руководители области, всех медицинских учреждений региона, представители духовенства, общественности и СМИ. Помещение заведения освятил священник.

«Это - самое современное заведение в Украине, в котором можно пройти весь спектр медицинского обследования. Его открытие - большой шаг в новых подходах в медицинском обслуживании населения Сумщины», - сказал руководитель облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.

По его словам, строительство заведения, согласно проекту, запланировано в два этапа. Первый - сданная в эксплуатацию поликлиника с диспансерным отделением и диагностическим центром (блок А) на 250 посещений на сутки. Второй - к оснащению поликлиники, отделения амбулатории судебно-психиатрической экспертизы и строительство стационара на 240 кроватей (блок Б). Все работы планируется закончить до декабря 2011 года.

По информации начальника областного управления здравоохранения Петра ПАВЛЮКА, в поликлинике будут получать медицинскую помощь и лечиться жители региона с установленными диагнозами. Диагностический центр будет иметь двойное назначение. Во-первых, диагностика всех психиатрических больных. Во-вторых, обеспечение диагностики всего населения области, которое не зарегистрировано как психиатрические больные, но чувствуют периодические проблемы психологического характера и нуждаются в необходимой диагностике.

«Именно поэтому и поликлиника, и диагностический центр имеют отдельные входы и отдельные регистратуры и оснащены специфическим оборудованием для проведения диагностики и предоставления помощи во всех случаях», - сообщил П. ПАВЛЮК.

Как рассказал во время экскурсии по заведению координатор проекта Желько ГРАНАТИР, оба подразделения объединены в единую информационную сеть со специализированным программным обеспечением, которое обеспечит электронное ведение карточек пациентов и быстрые коммуникации между врачами. Также эта программа даст возможность применять дистанционное консультирование с другими клиниками, где установлена такая же программа. Это сделано для того, чтобы узкий специалист при необходимости мог достаточно быстро дистанционно проконсультировать пациента.

Заведение уже оснащено 16-срезовым томографом «TOSHIBA», который может делать анализ подвижных органов (сердца и т. д.), цифровой мамограф двух степеней (лишь второй в Украине), современный рентгенологический комплекс, аппарат ультразвукового исследования сосудов; оборудование для полного биохимического анализа крови и гормонального обследования, другое уникальное медицинское оборудование.

Все врачи, которые будут работать на этом оборудовании, не только пройдут соответствующее обучение, но и сдадут потом экзамены.

На финансирование проекта затрачены 56 миллионов гривен, сообщили в облгосадминистрации. Все средства были привлечены со Стабилизационного фонда, который распределяло правительство. На вторую очередь объекта на 2011 год запланирована смета в 60 млн. гривен.

Первый прием пациентов в областном психоневрологическом диспансере состоится 15 января. В целом в заведении будет работать пока что 54 медицинских работники, которые имеют соответствующую подготовку для работы с новейшим оборудованием, а с введением второй очереди их количество достигнет 225 человек.

Помещение диагностического центра оборудовано современной оптово-волоконной связью, что позволяет осуществлять интернет-конференции в режиме on-line и получать консультации с ведущими медицинскими институтами Киева, Москвы и Израиля.