Под Днепропетровском разбился вертолет, погибли четыре человека
07:50, 27 декабря 2010Новости регионов
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Был сильный туман
В 20 км от Днепропетровска вчера разбился вертолет.
Как сообщает телеканал ICTV, по данным Министерства инфраструктуры, в аварии погибли 4 человека - пилот и трое пассажиров.
Группа МЧС выехала на место катастрофы.
Вертолет иностранного производства имел украинскую регистрацию.
Эксперты не исключают, что катастрофа могла произойти из-за сильного тумана.
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