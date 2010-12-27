Под Днепропетровском разбился вертолет, погибли четыре человека

07:50, 27 декабря 2010
Новости регионов
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Был сильный туман  

В 20 км от Днепропетровска вчера разбился вертолет.

Как сообщает телеканал ICTV, по данным Министерства инфраструктуры, в аварии погибли 4 человека - пилот и трое пассажиров.

Группа МЧС выехала на место катастрофы.

Вертолет иностранного производства имел украинскую регистрацию.

Эксперты не исключают, что катастрофа могла произойти из-за сильного тумана.

 

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