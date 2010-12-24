Черниговщина: под колесами электропоезда погиб мужчина
15:00, 24 декабря 2010Новости регионов
1
Смертельная травма
В Черниговской области под колесами электропоезда погиб мужчина. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
В г. Носовка электропоезд № 6927 сообщением "Киев – Нежин" смертельно травмировал мужчину, 1948 года рождения.
Задержки движения поездов из-за инцидента не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter