Канализационные стоки сбрасываются в Каховское водохранилище

В Каховке (Херсонская обл.) из-за аварии на канализационном коллекторе все стоки сбрасываются в Каховское водохранилище.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, 23 декабря около 11.00 возникла авария тушильного колодца канализационной насосной станции №1 (КНС-1), вследствие чего не осуществляется перекачка стоков центральной части города в очистительные сооружения.

Теперь стоки сбрасывают через аварийный сброс в Каховское водохранилище.

На КНС-1 продолжаются ремонтные работы.