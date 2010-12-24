Канализационные стоки сбрасываются в Каховское водохранилище
10:51, 24 декабря 2010Новости регионов
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Из-за аварии на коллекторе
В Каховке (Херсонская обл.) из-за аварии на канализационном коллекторе все стоки сбрасываются в Каховское водохранилище.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, 23 декабря около 11.00 возникла авария тушильного колодца канализационной насосной станции №1 (КНС-1), вследствие чего не осуществляется перекачка стоков центральной части города в очистительные сооружения.
Теперь стоки сбрасывают через аварийный сброс в Каховское водохранилище.
На КНС-1 продолжаются ремонтные работы.
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