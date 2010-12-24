9-летний мальчик после драки в школе впал в кому

В Запорожской области 9-летний мальчик в результате драки в школе оказался в коме.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, драка между двумя 9-летними учениками школы села Беленькое Запорожского района произошла из-за мобильного телефона прямо в здании школы.

"На перемене 9-летний мальчик выбил из рук у своего одногодки мобильный телефон. Аппарат упал на пол, после чего его хозяин ударил своего обидчика по голове", - рассказали в милиции.

О том, что удар вызвал серьезную травму, стало известно только на следующий день после происшествия. "После драки мальчик доучился, ушел домой, а на следующий день пришел в школу, но жаловался на головную боль, затем неожиданно потерял сознание. 22 декабря в тяжелом состоянии его доставили в реанимацию Запорожской областной детской больницы с диагнозом "ушиб головного мозга и кома 1-й степени", - отметили в милиции, подчеркнув, что по данному факту проводится тщательная проверка.

В Запорожском облуправлении охраны здоровья УНИАН факт поступления 9-летнего мальчика в состоянии комы, вызванном предположительно травмой, полученной в результате удара по голове, подтвердили и сообщили, что на данный момент ребенок уже вышел из комы.