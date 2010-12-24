Донетчина: в 2010 году было усыновлено 22 детей с ВИЧ

В Донецкой области в текущем 2010 году было усыновлено 22 ребенка из Макеевского специализированного дома ребенка для ВИЧ-инфицированных детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Елена ПЕТРЯЕВА.

«Только из специализированного дома ребенка для ВИЧ-инфицированных на протяжении 2010 года было усыновлено 22 ребенка. Это уже показательно для нашего общества, степень сознательности нашего общества», - сказала замгубернатора.

Она добавила, что среди усыновителей - как иностранцы, так и граждане Украины.

Вместе с тем Е.ПЕТРЯЕВА отметила положительный момент, что сейчас в регионе стало преобладать национальное усыновление.

«Меняется менталитет общества. Еще два года назад у нас в области иностранное усыновление преобладало над национальным, но второй год национальное значительно выше, чем иностранное, - сказала Е.ПЕТРЯЕВА. - Если раньше сборный портрет усыновленного ребенка – это девочка, обязательно до года, с голубыми глазами, и такой был желательный вариант, то сейчас усыновлению подлежат и больные дети, и постарше».

Кроме того, замгубернатора отметила, что в области и в 2010 году продолжалась работа по дальнейшему развитию форм семейного воспитания. Так, за год были созданы 5 детских домов семейного типа, в которых теперь воспитываются 25 детей, и 43 приемные семьи, где проживают 63 ребенка. Всего же, по словам Е.ПЕТРЯЕВОЙ, в Донецкой области на сегодняшний день функционируют 260 приемных семей и 22 детских дома семейного типа, в которых воспитываются 525 детей.