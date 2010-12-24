Тернопольщина: "мать" задушила младенца и выбросила на свалку

В Бережанах Тернопольской области мать выбросила младенца на свалку.

Как сообщил корреспонденту УНИАН прокурор Бережанского района Олег БУРИК, женщину родственники привезли в центральную районную больницу с сильным кровотечением. Врачи установили у нее диагноз “ранний послеродовой период (роды на дому)”.

“Возник вопрос: где ребенок? Врачи сообщили в райотдел милиции о такой женщине. Выехали оперативники и возле ее дома в мусорном контейнере обнаружили младенца, завернутого в полиэтиленовые пакеті”, – сообщил О.БУРИК.

По его словам, женщина утверждает, что ребенок родился мертвым, и чтобы другие ее четверо несовершеннолетних детей не видели это “неприятное зрелище”, она решила быстро избавиться от новорожденного ребенка.

В то же время милиция не исключает, что ребенок родился живым и уже затем был задушен.

«Мы ждем заключения судмедэксперта. После этого и будем принимать решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела», – сказал О.БУРИК.