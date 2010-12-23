Ликвидирована преступная группа, что распространяла метадон

В Киевской области правоохранительные органы ликвидировали преступную группу, участники которой на протяжении последних двух лет занимались распространением метадона на территории Броварского и Бориспольского районов.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, в состав группы входило 7 жителей Броваров и Борисполя.

По месту жительства наркодельцов работники милиции изъяли 380 г метадона и 200 г марихуаны, что по ценам «черного рынка» стоит более 500 тыс. грн.. Также милиция изъяла пистолет, 3 револьвера, винтовку, почти 500 патронов к разному оружию, 48 тысяч гривен, свыше 1 кг изделий из золота, 17 мобильных терминалов и три автомобиля.

Участники преступной группы задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств и психотропных веществ), которая предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности задержанных к совершению других преступлений.