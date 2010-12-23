На Закарпатье погиб турист-экстремал из Киева.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника ГУ МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

По его словам, сегодня утром в 7:40 в районе горы Стог, что в Раховском районе Закарпатской области, горные спасатели нашли пропавшего туриста. «Тело 26-летнего киевлянина, который приехал покорять Карпатские вершины самостоятельно, нашли в палатке», - сообщил Ф.ФИЛИП.

Он рассказал, что накануне парень с товарищами прибыл на одну из туристических баз и решил сразу же пойти в горы. В последний раз, когда турист выходил на связь, он сообщил об ухудшении погодных условий и убедил друзей ехать домой без него. Только спустя сутки родители туриста обратились за помощью к спасателям, которые сразу же начали поисковые работы.

Ф.ФИЛИП сообщил, что личный состав трех подразделений Закарпатского горного поисково-спасательного отряда в течение трех дней искал пропавшего туриста в условиях лавинной опасности и нулевой видимости.

По словам помощника начальника ГУ МЧСУ в Закарпатской области, причина смерти устанавливается судебными медицинскими экспертами.