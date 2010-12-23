Кировоградщина: во время пожара погибла 3-летняя девочка

Вчера во время пожара в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области во время пожара в жилом доме погиб 3-летний ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электрической сети. Девочка находилась под присмотром бабушки, однако женщина время от времени выходила в летнюю кухню. Как отметили в пресс-службе, тело ребенка обнаружили с электрическим проводом в руках.