Кировоградщина: во время пожара погибла 3-летняя девочка
15:23, 23 декабря 2010Новости регионов
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Бабушка недосмотрела
Вчера во время пожара в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области во время пожара в жилом доме погиб 3-летний ребенок.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электрической сети. Девочка находилась под присмотром бабушки, однако женщина время от времени выходила в летнюю кухню. Как отметили в пресс-службе, тело ребенка обнаружили с электрическим проводом в руках.
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