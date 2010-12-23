Женщина пыталась продать 2-летнего сына за 10 тыс грн

В Кировоградской области сотрудниками милиции задержана 33-летняя жительница одного из районов по подозрению в попытке продать своего двухлетнего сына.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

В начале декабря этого года женщина собиралась устроиться на работу. Встретившись с будущим работодателем, она намекнула, что не прочь была бы заработать больше денег, предложив продать своего ребенка. Женщина оценила сына в 10 тыс. грн.

За несколько дней до того, как должен был состояться обмен, мальчик простудился и попал в больницу. Однако, не дождавшись, пока сын окончательно выздоровеет, иметь позвонила по телефону потенциальным покупателям и предложила передать его немедленно.

Обмен происходил в машине возле больничного заведения. Получив наличность, женщина сразу направилась к продуктовому магазину с намерением приобрести алкогольный напиток, чтобы «отметить» сделку. Здесь ее и задержали сотрудники милиции.

Мать не отрицала факт продажи ребенка. В момент задержания подозреваемая лишь поинтересовалась у милиционеров о своей дальнейшей судьбе, не беспокоясь о сыне, который с высокой температурой остался у чужих людей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего лица), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Мальчик госпитализирован, угрозы его жизни и здоровью нет.