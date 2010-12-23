Одесчина: от отравления угарным газом погибли три человека

В частном жилом доме

Вчера в 19.10 в Овидиополе Одесской области в частном жилом доме были выявлены тела трех погибших, отравившихся угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Как сообщает пресс-служба МЧС, по факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter