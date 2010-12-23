Одесчина: от отравления угарным газом погибли три человека
11:09, 23 декабря 2010Новости регионов
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В частном жилом доме
Вчера в 19.10 в Овидиополе Одесской области в частном жилом доме были выявлены тела трех погибших, отравившихся угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.
Как сообщает пресс-служба МЧС, по факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.
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