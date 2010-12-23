Военному санаторию в Ялте вернули имущество

Высший административный суд Украины отменил предыдущие решения судов, которые признавали незаконным принятое в 2006 году постановление Верховной Рады Крыма в части включения в состав республиканского имущества берегоукрепительных и противооползневых сооружений в Ялте, находившихся в пользовании военного санатория.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, «кассационная инстанция, согласившись с доводами надзорного ведомства, отказала обществу с ограниченной отвественностью в претензиях на берегоукрепительные и противооползневые сооружения, которые по закону не подлежат приватизации».

Судебные тяжбы длятся несколько лет. Окружной административный суд Крыма занял сторону коммерсантов, прокуратура обратилась в Севастопольский апелляционный админсуд, но он также признал законными претензии ООО на сооружения в Ялте, говорится в сообщении.