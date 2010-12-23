Закарпатье: при столкновении трёх авто погибли трое людей

В Закарпатье при столкновении двух легкових автомобилей и грузовика погибли трое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера на 762 км автотрассы Киев-Чоп.

Водитель автомобиля "ВАЗ-21099" при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen Jetta".

После этого автомобиль "Volkswagen" отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком "МАН" с полуприцепом.

Вследствие ДТП водитель и пассажир автомобиля "Volkswagen", а также водитель автомобиля "ВАЗ" погибли на месте происшествия. Ведется следствие.