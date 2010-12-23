Прокуратура требует отобрать годовалого ребенка у матери

Мелитопольская межрайонная прокуратура вынесла постановление, которым требует "немедленно отобрать" годовалого ребенка у местной жительницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, основанием для принятия данного решения стало то, что пребывание с матерью "представляет угрозу жизни и здоровью ребенка вследствие ненадлежащего исполнения родительских обязанностей".

"В службу по делам детей Мелитопольского городского совета поступила информация от жителей одного из многоквартирных домов о том, что в квартире дома проживает без регистрации гражданка И. с малолетним ребенком. При этом в квартире постоянно собираются посторонние лица, которые распивают спиртные напитки, мать не обеспечивает надлежащего ухода за ребенком: врачей в квартиру не допускает, часто оставляет девочку в возрасте один год без присмотра. При посещении этой квартиры установлено, что везде царит антисанитария, у ребенка отсутствуют место для сна, средства гигиены и даже продукты питания", - рассказала пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна ПИСКУНОВА.

Именно в связи с этим, по словам М.ПИСКУНОВОЙ, и вынесено постановление о немедленном помещении ребенка в лечебное учреждение и подготовке документов о лишении матери родительских прав.