На Днепре в Херсоне выявлен разлив нефтепродуктов
15:46, 22 декабря 2010Новости регионов
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Причины выясняют
На Днепре в Херсоне выявлен разлив нефтепродуктов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственном управлении охраны окружающей природной среды в Херсонской области, разлив зафиксирован в районе Нефтегавани.
Для выявления причин загрязнения и установления вреда, причиненного природным ресурсам, специалисты осуществят отбор проб поверхностных вод реки Днепр, загрязненных нефтепродуктами.
По результатам работы комиссии в составе работников Государственной экологической инспекции, Херсонгосрыбохраны и профильного управления облгосадминистрации будет составлен акт проверки соблюдения требований природоохранного законодательства.
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