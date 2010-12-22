На Днепре в Херсоне выявлен разлив нефтепродуктов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственном управлении охраны окружающей природной среды в Херсонской области, разлив зафиксирован в районе Нефтегавани.

Для выявления причин загрязнения и установления вреда, причиненного природным ресурсам, специалисты осуществят отбор проб поверхностных вод реки Днепр, загрязненных нефтепродуктами.

По результатам работы комиссии в составе работников Государственной экологической инспекции, Херсонгосрыбохраны и профильного управления облгосадминистрации будет составлен акт проверки соблюдения требований природоохранного законодательства.