В Крыму в пожаре погибли мать с сыном

В Крыму при пожаре в одноэтажном доме барачного типа погибли два человека.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, тела 59-летней женщины и ее 24-летнего сына были обнаружены в селе Туннельное Сакского района вечером 21 декабря.

Огонь уничтожил кровлю строения.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Убыток устанавливается.