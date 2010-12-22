В Крыму в пожаре погибли мать с сыном

10:11, 22 декабря 2010
Новости регионов
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Неосторожное обращение с огнем

В Крыму при пожаре в одноэтажном доме барачного типа погибли два человека.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, тела 59-летней женщины и ее 24-летнего сына были обнаружены в селе Туннельное Сакского района вечером 21 декабря.

Огонь уничтожил кровлю строения.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Убыток устанавливается.

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