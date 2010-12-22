В Крыму в пожаре погибли мать с сыном
10:11, 22 декабря 2010Новости регионов
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Неосторожное обращение с огнем
В Крыму при пожаре в одноэтажном доме барачного типа погибли два человека.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, тела 59-летней женщины и ее 24-летнего сына были обнаружены в селе Туннельное Сакского района вечером 21 декабря.
Огонь уничтожил кровлю строения.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Убыток устанавливается.
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