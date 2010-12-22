На Кировоградщине активно вакцинируются против гриппа

В Кировоградской области, по сравнению с прошлым годом, количество вакцинированных против гриппа увеличилось в четыре раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил главный государственный санитарный врач Кировоградской области Федор ЧЕРНЫЙ.

По его словам, на сегодняшний день вакцинировано свыше 7 тысяч людей, никаких осложнений или нетипичных реакций не зафиксировано.

Как отметил главный санврач области, работники лечебно-профилактических учреждений вакцинированы почти стопроцентно, специнтернатов – более чем на 50%, население, относящееся к группе медицинского риска, – на 44%. Прививки против гриппа получили свыше 2-х тысяч медицинских работников.

«В прошлом году мы ощущали нехватку вакцины. В этом году область полностью обеспечена вакциной комбинированного действия против нескольких видов возбудителей», - заверил Ф.ЧЕРНЫЙ.

Он добавил, что медики ожидают эпидемию гриппа и ОРВИ в Кировоградской области в начале февраля. На сегодняшний день зарегистрированы только 2 случая заболевания гриппом типа «Б» в Кировограде.

Как сказала заместитель начальника управления здравоохранения Кировоградской облгосадминистрации Наталия ГОРБЕНКО, за прошлую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в области заболели около 8 тысяч человек. «Это гораздо меньше, чем в прошлом году, когда мы ежедневно фиксировали 8-12 тысяч больных», - заметила она.

На сегодняшний день в области в связи с карантином из-за превышения эпидемического порога приостановлена учеба в 11 школах, закрыты 30 классов.