В Кривом Роге мужчина умышленно разлил в доме ртуть
17:42, 21 декабря 2010Новости регионов
0
Вследствие ссоры
Вчера вечером в Кривом Роге в частном доме вследствие семейной ссоры нетрезвый 31-летний сын хозяев жилья умышленно разлил около 20 г ртути и скрылся с места события.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.
На время проведения демеркуризации помещения горноспасателями, трое жителей дома временно были отселены к родне. Никто из людей не пострадал.
Повторный замер на наличие паров ртути в доме будет проведен работниками санэпидемслужбы через 1-3 суток.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter