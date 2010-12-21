В Кривом Роге мужчина умышленно разлил в доме ртуть

Вчера вечером в Кривом Роге в частном доме вследствие семейной ссоры нетрезвый 31-летний сын хозяев жилья умышленно разлил около 20 г ртути и скрылся с места события.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

На время проведения демеркуризации помещения горноспасателями, трое жителей дома временно были отселены к родне. Никто из людей не пострадал.

Повторный замер на наличие паров ртути в доме будет проведен работниками санэпидемслужбы через 1-3 суток.