В Киеве заболеваемость гриппом ниже эпидпорога

За последнюю неделю, с 13 по 19 декабря, в Киеве зарегистрированы 32 тысячи 965 больных гриппом и другие ОРЗ (показатель – 118,4 на 10 тыс. населения).

Это ниже эпидемического порога на 0,5% (эпидпорог для 49-й недели составляет 33 тысячи 80 в абсолютных числах и составляет 118,9 на 10 тысяч населения) сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По сравнению с предыдущей неделей (6–12 декабря) заболеваемость увеличилась на 22%.

Всего за прошлую неделю в лечебно-профилактические заведения столицы по поводу гриппа и других острых респираторных заболеваний обратились немногим меньше 33 тысяч человек, из них взрослых – около 12 тысяч и детей – 21 тысяча.