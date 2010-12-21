В Крыму от отравления угарным газом погибли супруги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, тела 69-летнего мужчины и 70-летней женщины были обнаружены 20 декабря в принадлежащем им доме в селе Островское Первомайского района.

Признаков пожара в жилище не было.

Спасатели предполагают, что люди погибли в результате отравления угарным газом, утечка которого произошла из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Симферопольском районе Крыма от отравления угарным газом погибли трое мужчин.