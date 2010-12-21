В Крыму от отравления угарным газом погибли супруги
10:31, 21 декабря 2010Новости регионов
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Признаков пожара не было
В Крыму от отравления угарным газом погибли супруги.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, тела 69-летнего мужчины и 70-летней женщины были обнаружены 20 декабря в принадлежащем им доме в селе Островское Первомайского района.
Признаков пожара в жилище не было.
Спасатели предполагают, что люди погибли в результате отравления угарным газом, утечка которого произошла из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Симферопольском районе Крыма от отравления угарным газом погибли трое мужчин.
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