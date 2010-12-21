Девочке, больной раком срочно необходима помощь!

12-летняя Таня Мацюк из Ивано-Франковска заболела внезапно. Начала стремительно худеть, быстро уставала, по телу пошли кровоизлияния. Диагноз врачей ошеломил - апластическая анемия. Этот диагноз практически несовместим с жизнью ребенка.

Врачи сразу сказали, что девочку спасет операция по пересадке костного мозга. Этой весной болезнь начала прогрессировать, появились осложнения - проблемы с почками. К сожалению, никто из родных не подошел Тане в качестве донора. Украина не делает операции от неродственного донора. Поэтому вынуждены были искать клинику за рубежом. Израильская Клиника Хадасса согласилась взять Таню на трансплантацию костного мозга (ТКМ) от неродственного донора и выставила счет: поиск донора - 10 887 евро, собственно операция ТКМ - 108 862 евро. Операцию сделают ТОЛЬКО ПОСЛЕ 100% оплаты. Врачи дают не более ТРЕХ МЕСЯЦЕВ на поиск донора.

Родители в отчаянии - свой "резерв" уже давно исчерпали. Они просят всех неравнодушных о помощи!

Страница Тани на сайте donor.org.ua

http://www.donor.org.ua/index.php?module=help&act=show&c=17&id=1509

Реквизиты для оказания помощи

ПриватБанк

Получатель: Приватбанк

Название банка: Приватбанк

Номер счета: 29244825509100

МФО: 305299 ОКПО: 14360570

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: пополнение карты № 6762462052660377

(Мацюк Мария Петровна)

В сбербанке в филиале № 038

Получатель: Мацюк Мария Петровна

Код получателя: 2868815325

Банк получателя: Ивано-Франковск, Областное управление Ощадбанка, Филиал 038

Код 09336500

МФО 336503

Счет № 26208000024829

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Мама - Мацюк Мария, тел. +38 - 098-490-57-66, +38 - 0342262355 (домашний)