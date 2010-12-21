Во Львове повторно запретили продажу алкоголя ночью

Исполнительный комитет Львовского городского совета сегодня, 20 декабря, повторно принял решение о запрещении розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) в ночное время – с 22.00 до 10.00.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ отметил в комментарии журналистам, что, по известной ему информации, Галицкий районный суд удовлетворил иск Представительства Госкомпредпринимательства во Львовской области об отмене запрещения исполкома продавать алкоголь ночью.

«Состоялось тайное решение суда, судья, которая приняла его, на следующий день вышла на пенсию. Это решение поставило под сомнение решение исполнительного комитета. Чтобы мы были в правовой плоскости, сегодня, собственно, исполнительный комитет подтвердил свое решение и принял еще раз решение о запрещении продажи алкоголя с 10 вечера до 10 утра», – сказал городской председатель.

«Мы живем в правовом государстве, но, к сожалению, есть некоторые неточности в законодательстве. Потому мы сегодня еще раз подтвердили решение, что в городе Львове с 10 часов вечера до 10 часов утра запрещена продажа алкоголя и пива в том числе. Это решение в действии. Потому просьба ко всем предпринимателям считаться с этим решением. Органы правопорядка получили четкое указание наказывать тех, кто нарушает нормы действующего законодательства, и лишать лицензии тех, кто занимается такой деятельностью», - подчеркнул мэр Львова.

Как сообщалось, ранее решение исполнительного комитета Львовского городского совета о запрещении торговать ночью алкогольными напитками опротестовало Представительство Госкомпредпринимательства.