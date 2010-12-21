В Тернополе возобновят процесс обучения в школах

В Тернополе с 21 декабря будет возобновлен процесс обучения в школьных заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия.

Также будет возобновлена деятельность начальных школ, НПО «Школа-детский сад», лицеев, кружков, внешкольных заведений.

Как сообщил главный государственный санитарный врач города Владимир ПАНИЧЕВ, показатель заболеваемости составляет 126,02 на 10 тыс. населения (при расчетном показателе эпидпорога 102,7 случаев на 10 тыс. населения – УНИАН). Он отметил, что количество больных детей в возрасте до 14 лет за прошлую неделю сократилось на 16,9%. Количество заболевших школьников сократилось с 932 до 635 человек.

Количество госпитализированных, по его данным, уменьшилось с 66 до 53. При этом, отметил В.ПАНИЧЕВ, сложные случаи гриппа зафиксированы не были.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе с 13 декабря был прекращен процесс обучения в школах города в связи с повышением заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог в Тернополе 1 декабря. В связи с этим чрезвычайная эпидемкомисия рекомендовала в заведениях образования, ресторанного хозяйства, в общественном транспорте ввести масочный режим в качестве меры предэпидемического периода.