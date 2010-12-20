Завтра в школах Ивано-Франковска возобновляется учеба

Завтра, 21 декабря, завершается карантин в школах Ивано-Франковска.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

По предоставленной информации, согласно представлению главного санитарного врача Ивано-Франковска Николая НЕДОСТУПА, с 21 декабря в школах города завершается карантин и начинается учебный процесс.

Как сообщила и.о. начальника Управления образования и науки Ивано-Франковского горисполкома Наталия МИКУЛА, в связи с карантином учебный семестр продлили только на один день. 30 декабря дети еще пойдут в школу, а каникулы начнутся 31 декабря и продлятся до 17 января 2011 года. Каникулы не будут сокращать. По ее словам, будут отрабатывать 8 дней карантина, скорее всего, в два этапа: 4 дня - будут учиться по субботам, начиная с 22 января 2011 года, а четыре дня будут наверстывать за счет уплотнения учебных планов.