Харьковщина: от ожогов умерла 2-летняя девочка

В Харьковской области в результате ожогов и отравления угарным газом во время пожара умерла двухлетняя девочка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, пожар произошел в райцентре Зачепиловка в одном из частных домовладений.

В доме проживала молодая женщина 1987 года рождения с тремя детьми. В тот день старшего сына, 2006 г. р., и дочку, 2008 г. р., мать закрыла в доме, а сама пошла по делам. Соседи услышали крики детей, просивших о помощи, и увидели, что из окон идет дым. Они немедленно вызвали спасателей, которые через окна достали двух детей из горящего дома.

Пожар был локализован за 10 минут. Еще 35 минут спасатели искали третьего ребенка, которому было всего 6 месяцев, но выяснилось, что он находился у соседей.

Дети с ожогами и отравлением угарным газом были направлены в районную больницу, а оттуда - в ожоговый центр в Харькове. По пути в больнице двухлетняя девочка умерла, сообщили в пресс-центре.