В Крыму от отравления угарным газом погибли трое мужчин

В Симферопольском районе Крыма трое мужчин погибли в результате отравления угарным газом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления Госгорпромнадзора.

«Несчастный случай произошел в неотапливаемом многоквартирном доме в селе Новоандреевка. По предварительным данным, мужчины для обогрева забили дымовентиляционный канал паклей, после чего включили газовую плиту, выложив на нее кирпичи. Двери и все окна квартиры были плотно закрыты», - говорится в пресс-релизе.

По данным крымского управления МЧС, погибли мужчины, 1948, 1957 и 1963 годов рождения.

Формируется спецкомиссия для расследования ЧП.