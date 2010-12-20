В Крыму от отравления угарным газом погибли трое мужчин
12:31, 20 декабря 2010Новости регионов
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Забили вентиляцию паклей
В Симферопольском районе Крыма трое мужчин погибли в результате отравления угарным газом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления Госгорпромнадзора.
«Несчастный случай произошел в неотапливаемом многоквартирном доме в селе Новоандреевка. По предварительным данным, мужчины для обогрева забили дымовентиляционный канал паклей, после чего включили газовую плиту, выложив на нее кирпичи. Двери и все окна квартиры были плотно закрыты», - говорится в пресс-релизе.
По данным крымского управления МЧС, погибли мужчины, 1948, 1957 и 1963 годов рождения.
Формируется спецкомиссия для расследования ЧП.
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