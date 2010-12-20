Крымский депутат насмерть сбил пешехода

В Крыму депутат Верховной Рады АРК на своем автомобиле BMW X5 сбил насмерть пешехода.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в АР Крым, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 декабря около 18.00 на 42-м километре автодороги Евпатория - Саки на участке дороги между поселком Ореховое и г. Саки.

ДТП произошло в темное время суток. “За рулем автомобиля находился житель Симферополя, мужчина 1956 года рождения, который является депутатом Верховной Рады АР Крым”, - говорится в сообщении.

Сотрудникам правоохранительных органов, прибывшим на место происшествия, водитель объяснил, что пешеход, на котором была одежда темного цвета, двигался по проезжей части в попутном направлении на расстоянии около полметра от обочины дороги.

По словам водителя, все произошло мгновенно. При разъезде со встречным автомобилем, внезапно в свете фар он увидел человека в темной одежде. В результате столкновения пешеход получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, от которых умер на месте. По предварительным данным, и водитель, и пешеход были трезвы.

Погибший - местный житель, 1985 года рождения, работал сварщиком.

Сейчас автомобиль находится на штрафплощадке. По данному фактом проводится проверка, устанавливаются подробности происшествия.