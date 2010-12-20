Все больницы и роддома Севастополя были без электричества

Весь Севастополь вчера вечером и сегодня ночью более пяти часов оставался без электроснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, подача электричества была прекращена в результате аварии на линии высоковольтных передач в районе Бахчисарая, принадлежащей Крымской электроэнергетической системы НЭК "Укрэнерго".

Вторая линии 220 киловатт, питающая Севастополь, ранее была временно выведена на реконструкцию.

В результате аварии была создана перегрузка на других линиях.

На базе Главного управления МЧС в Севастополе был создан оперативный штаб, в который вошли руководители города, коммунальных и спасательных служб. Уже в 00.43 по резервной линии удалось «запитать» жизненно важные объекты – четвертую горбольницу, оба роддома, онкодинспансер и другие объекты.

Кроме того, как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС, оперативными бригадами спасателей были установлены дизель-генераторы для обеспечения электричеством двух реанимационных и хирургического отделений первой горбольницы.

Сотрудники МЧС также обеспечили подвоз дизельного топлива для работы дизель-генератора пятой городской больницы, а также доставили мобильные источники питания для подстраховки в родильные дома.

Подача электричества во всем городе была возобновлена в 02.45.