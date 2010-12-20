В Донецке состоялась акция "Ринат Ахметов, Игорь Крутой - детям!»

В Донецкой области, в День Святого Николая, прошла 10-я юбилейная благотворительная акция «Ринат АХМЕТОВ, Игорь КРУТОЙ - детям!», в которой украинский бизнесмен и российский композитор подарили обездоленным детям подарки.

Как передает кореспондент УНИАН, по информации пресс-службы благотворительного фонда Р. АХМЕТОВА «Развитие Украины» общий бюджет акции в этом году составил 5 млн. грн.; как и в минувшие годы, основные средства - 4 млн. грн. были направлены на реализацию потребностей 158 детских учреждений (детские дома и дома ребенка, приюты, школы-интернаты, детские больницы и санатории, а также 21 детский дом семейного типа Донецка и Донецкой области). Сегодня 16 606 маленьких воспитанников и пациентов этих заведений получили к празднику подарки на сумму 1 млн. грн.

В пресс-службе напомнили, что вот уже 10 лет подряд в гости к детям из интернатных учреждений региона приезжают учредитель фонда «Развитие Украины», президент ФК «Шахтер» Р.АХМЕТОВ и известный российский композитор И.КРУТОЙ.

По их словам, непосредственное общение с детьми и воспитателями “помогает понять, как правильно выстроить благотворительные проекты, и на что в первую очередь направить усилия следующей акции”.

После посещения детских домов области и встреч с их воспитанниками Р. АХМЕТОВ, общаясь с журналистами, подчеркнул, что «благотворительность - это системная борьба с системными проблемами, а сиротство – это беда и системная проблема, и для того, чтобы ее победить, нужен четкий, системный подход».

«Наша цель - чтобы дети воспитывались в семьях! И мы должны им в этом помочь», - подчеркнул бизнесмен.

В свою очередь И. КРУТОЙ добавил, что хорошее и гуманное отношение к детям – это прерогатива цивилизованного государства.

“Это должно быть в душе каждого взрослого человека, и та микроскопическая доля нашего участия в этой проблеме, она хоть на секундочку дает тепло детям, значит мы этим не напрасно занимаемся”, - сказал И.КРУТОЙ.