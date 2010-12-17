Молодой мужчина застрелил родственников, а потом и себя

В Знаменском районе Кировоградской области в частном доме найдены мертвыми с огнестрельными ранениями 60-летний пенсионер, его 62-летняя жена, 28-летняя дочь и ее 27-летний сожитель.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что зять вечером 15 декабря, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелами из незарегистрированного охотничьего ружья убил потерпевших, после чего застрелился сам.