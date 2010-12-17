Тернопольщина: от отравления пропаном погиб 49-летний мужчина

Разрезал баллон

В Тернопольской области из-за отравления пропаном погиб 49-летний мужчина. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера в селе Клебановка Подволочиского района. По данным спасателей, мужчина отравился во время разрезания газового баллона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter