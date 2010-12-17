Тернопольщина: от отравления пропаном погиб 49-летний мужчина
11:08, 17 декабря 2010Новости регионов
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Разрезал баллон
В Тернопольской области из-за отравления пропаном погиб 49-летний мужчина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера в селе Клебановка Подволочиского района.
По данным спасателей, мужчина отравился во время разрезания газового баллона.
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