В Луцке все школы с понедельника закрывают на карантин в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, соответствующее распоряжение сегодня подписал городской голова Луцка Николай РОМАНЮК.

Согласно документу, занятия в общеобразовательных школах и во внешкольных учебно-воспитательных заведениях Луцка с 20 до 26 декабря временно будет прекращено. Также запрещено проведение массовых детских мероприятий в закрытых помещениях.

По данным городского управления здравоохранения, на сегодняшний день уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в городе Луцке составляет 186,6 на 10 тыс. населения. Эпидемический порог - 143,0 на 10 тыс. населения.

На карантин также закрыты учебные заведения в Ковеле и Нововолынске.

В целом в Волынской области эпидпорог превышен в шести районах и Луцке.