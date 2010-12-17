В пятницу в Крыму - ухудшение погоды

Крымское управление МЧС предупреждает жителей региона об ожидаемом в пятницу, 17 декабря, ухудшении погоды на полуострове в связи с перемещением южного циклона и рекомендует воздержаться от походов в горы, выходов в море и поездок без особой необходимости.

«Ожидаются сильный снег, который переходит в дождь, местами - очень сильные осадки. Ночью местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица», - говорится в сообщении ведомства, которым располагает УНИАН.

Непогода будет сопровождаться усилением восточного ветра, с переходом на западный, скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы - до 25-30 метров в секунду.

Спаса тели просят крымчан быть предельно осторожными при нахождении возле ветхих конструкций, деревьев и линий электропередач.