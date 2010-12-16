При детской поликлинике Дарницы будет диагностический центр

Киевсовет согласовал создание амбулаторно-поликлинического учреждения «Киевский городской детский диагностический центр» на базе детской поликлиники Дарницкого района столицы на ул. Урловской.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения сегодня на заседании сессии Киевсовета проголосовали 95 из 110 зарегистрированных в зале депутатов.

Как сообщил член фракции «Республика Киев» Алексей ДАВЫДЕНКО, этот диагностический центр будет принимать детей не только из Дарницкого района, но и со всего города.

На сегодня, по его словам, в этой поликлинике работает городской центр кардиологии, поэтому создание указанного диагностического центра будет целесообразно именно там.

Кроме того, отметил А.ДАВЫДЕНКО, благодаря этому решению поликлиника сохранит свой уровень районного медучреждения, поскольку в последнее время она имела загруженность только на треть.