В Крыму возбуждено уголовное дело за загрязнение моря

В Крыму разоблачены служебные лица общества с ограниченной ответственностью, которые на протяжении последних семи лет не принимали меры по утилизации двух лодок, затонувших в акватории Керченской бухты, что привело к загрязнению внутренних морских вод.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в результате этого государству был нанесен ущерб на сумму 300 тыс. грн.

Межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 243 и ч. 2 ст. 367 (загрязнение моря и служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.