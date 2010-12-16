В Николаеве в результате пожара погибли двое детей

2007 и 2008 года рождения...

В Николаеве в результате пожара погибли двое детей, 2007 и 2008 года рождения. Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар произошел в квартире 4-этажного жилого дома. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Николаевской области.

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