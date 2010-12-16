В Николаеве в результате пожара погибли двое детей
12:51, 16 декабря 2010Новости регионов
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2007 и 2008 года рождения...
В Николаеве в результате пожара погибли двое детей, 2007 и 2008 года рождения.
Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар произошел в квартире 4-этажного жилого дома.
Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Николаевской области.
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