В Николаеве в результате пожара погибли двое детей

12:51, 16 декабря 2010
Новости регионов
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2007 и 2008 года рождения...

В Николаеве в результате пожара погибли двое детей, 2007 и 2008 года рождения.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар произошел в квартире 4-этажного жилого дома.

Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Николаевской области.

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