В Черкассах влюбленные отравились выхлопными газами в гараже
11:28, 16 декабря 2010Новости регионов
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Парень погиб...
В Черкассах 27-летний мужчина и 16-летняя девушка отравились автомобильными выхлопными газами в гараже.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС в Черкасской области, молодых людей в гараже автокооператива обнаружили случайно.
Мужчина на то время уже был мертвым, девушка – без сознания.
Пострадавшая была срочно доставлена в Черкасскую областную больнице, где ей оказана срочная реанимационная помощь. Врачи ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.
По одной из версий, пара решила уединиться в гараже, и чтобы погреться, они завели двигатель автомобиля.
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