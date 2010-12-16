Тернопольщина: от переохлаждения погибли два человека
11:04, 16 декабря 2010Новости регионов
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В Тернопольской области за два дня в результате переохлаждения погибли два человека.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, в городе Кременец обнаружено тело 64-летнего местного жителя 1946 г. р. Медики констатировали, что он погиб из-за общего переохлаждения.
По аналогичной причине 14 декабря погиб 54-летний мужчина, тело которого обнаружили в центре города Збараж.
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