Тернопольщина: от переохлаждения погибли два человека

В Тернопольской области за два дня в результате переохлаждения погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, в городе Кременец обнаружено тело 64-летнего местного жителя 1946 г. р. Медики констатировали, что он погиб из-за общего переохлаждения.

По аналогичной причине 14 декабря погиб 54-летний мужчина, тело которого обнаружили в центре города Збараж.