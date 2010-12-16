В Кривом Роге двое 17-летних ребят свели счеты с жизнью

В Центрально-Городском районе Кривого Рога покончили жизнь самоубийством двое 17-летних парней.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области, учеников местного лицея и одного из ПТУ нашли вчера повешенными на дереве.

Тела несовершеннолетних без внешних признаков насильственной смерти были направлены в Криворожское бюро судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Предварительно, к такому поступку ребята прибегли из-за страха быть привлеченными к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений.

Выяснилось, что один из самоубийц ранее имел проблемы с законом и был судим. На момент смерти оба погибших также проходили как подозреваемые за совершение кражи на одном из приусадебных участков в частном секторе Кривого Рога. Во время обысков у подростков были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их вину.

Прокуратурой и ГУМВД Украины в Днепропетровской области по факту совершения самоубийства проводится проверка.