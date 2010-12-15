Закарпатью необходимы почти 150 млн. грн.

На ликвидацию последствий декабрьского наводнения в Закарпатской области, по предварительным данным, необходимо почти 150 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Закарпатской облгосадминистрации, председателя областной комиссии по чрезвычайным ситуациям Иван БУШКО.

По его словам, по предварительным данным, убытки вследствие наводнения составляют 72,5 млн. грн.

И.БУШКО уточнил, что повреждены 2,4 км. дамб, 17 км берегоукреплений, 40 автомобильных мостов, 38,2 км дорог, подтоплены 1969 домохозяйств, 210 жилых домов, 3,2 тыс. га сельхозугодий, 671 человек был отселен.

Однако эта сумма ущерба, утверждает первый заместитель председателя ОГА, еще не окончательная.

Он добавил, что после поступления всех документов будет проведена их финансовая экспертиза, и только тогда будут объявлены окончательные данные об ущербе.

Относительно суммы, необходимой на восстановления поврежденной инфраструктуры, то она, по словам И.БУШКО, будет по меньшей мере вдвое больше суммы нанесенного ущерба.

Также первый заместитель председателя облгосадминистрации сообщил, что областная власть готовит обращение к Кабинету министров о выделении средств на ликвидацию следствий чрезвычайной ситуации.