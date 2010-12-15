Волынь: из-за ОРВИ на карантин закрыт ряд школ в Луцке

На Волыни в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на карантин закрыты шесть школ в Луцке и все школы в Ковеле.

Как сообщила УНИАН заместитель начальника Управления образования городского совета Луцка Лилия КРЕВСКАЯ, в шести школах областного центра процесс обучения приостановлено до 22 декабря.

Вместе с тем, по ее словам, ситуация в других учебных заведениях стабильна. Уровень отсутствия детей - в пределах 20%. А поэтому школы будут работать в обычном режиме до конца первого семестра учебного года – 24 декабря. Однако в школах, которые были ранее закрыты на карантин, процесс обучения продлится до 31 декабря. Второй семестр учебного года для всех начнется 10 января 2011 года.

По данным городского Управления здравоохранения, уровень заболеваемости на острые респираторные заболевания составляет 180 на 10 тыс. населения, тогда как эпидпорог в пределах 143 больных 10 тыс. населения.